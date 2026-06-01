巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が１日、出場選手登録を抹消された。前日５月３１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）は８回３失点で今季５２試合目にしてチーム初＆自身プロ初完投。打線が無得点で４敗目を喫したが、ラスト１１１球目に自己最速タイ１５２キロを計測するなど熱投した。この日はジャイアンツ球場で先発練習に参加し、通常通りメニューを消化した。杉内俊哉投手チーフコーチは昨日の試合後「今日は