日本時間午後１１時に５月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は５３．０となっており、前月の５２．７を上回り、２カ月ぶりに上昇し、２０２２年８月以来の高水準になるとみられている。予想との乖離が注目される。５月２１日に５月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、予想を上回っていた。５月の米ＩＳＭ製造業景況指数も同様の結果になるようであれば、米景気回復期待が広がり、ド