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アジア株米イラン懸念をAIが払拭、ハイテク主導で株高韓国台湾最高値 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 25429.36（+246.97+0.98%） 中国上海総合指数 4063.72（-4.85-0.12%） 台湾加権指数 45535.85（+802.91+1.79%） 韓国総合株価指数 8853.24（+377.09+4.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8721.40（-10.25-0.12%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74851.75（+76.01+0.10%） アジア株