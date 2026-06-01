東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 RatingDog製造業PMI（5月）10:45 結果51.8 予想51.3前回52.2 ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領が米当局者に覚書の修正を要請（アクシオス） イランが核を保有できないことを確実にする合意のみを望む イランも和平合意案を修正へ（タスニム通信） 米国が提案した文書に対し独自の修正案を提出する予定 双方が最