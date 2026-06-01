日本時間１５時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00 予想-0.2%前回0.4%（前月比) 予想2.3%前回3.0%（前年比)