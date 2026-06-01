【新興国通貨】元高進む＝中国人民元 ドル人民元は金曜日の安値6.7662元をわずかに更新する6.7661元を付けた。朝は少しドル高となったが、午後に入って元高が強まっている。2023年2月以来のドル安元高圏。 対円では23.573を付けており、1992年以来の元高円安圏。 CNYJPY23.566USDCNY 6.7662