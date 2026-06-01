阪神・西勇輝投手が、２日の西武戦に先発する。前回登板の５月２６日・日本ハム戦（甲子園）では、６回５安打１失点と好投したが、打線の援護なく今季初黒星を喫した。チームも０−４で完封負け。試合後には「いい流れを持ってこられなかったのが現状」と振り返った。球団では７２年・江夏豊以来５４年ぶりとなる、通算１５００奪三振まであと「３」に迫っている。台風６号の影響で当日の降水確率は８０パーセントと大荒れの