公示が発表され、中日は１日、高橋宏斗投手と育成ドラフト１位・牧野憲伸投手の出場選手登録を抹消した。高橋宏は、４月２６日のヤクルト戦（バンテリンドーム）以来の２勝目に向けて、５月３１日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に先発。だが、今季最短となる３回２／３を７安打５失点で途中降板した。初回に３安打と１四球で２点を先制されると、味方が逆転に成功しで迎えた４回にも失点。２死一、三塁で交代を告げられた