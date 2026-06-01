オリックス・高島泰都投手が１日、出場選手登録を抹消された。社会人・王子からプロ入り３年目の今季は開幕ローテーション入りを果たし、自身３連勝と好スタート。しかしここ２試合は５回を持たず降板し、５月３１日の中日戦（京セラドーム大阪）では１回１／３を５安打４失点だった。１５０キロを超える直球には力があるだけに、要所での制球力が課題。高島も中日戦の試合後「（甘いコースに）球が集まってしまった。厳しいと