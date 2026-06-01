５月３０日、湖北省の神農架林区にある大九湖。（ドローンから、神農架＝新華社配信／宋文）【新華社武漢6月1日】中国湖北省の神農架林区では初夏を迎え、山に囲まれた大九湖に緑豊かな風景が広がっている。５月３０日、湖北省の神農架林区にある大九湖。（ドローンから、神農架＝新華社配信／宋文）５月３０日、湖北省の神農架林区にある大九湖。（ドローンから、神農架＝新華社配信／宋文）５月３０日、湖北省の神農架林区にあ