ソフトバンク・山川穂高が１日、今季初めて出場選手登録を抹消された。２６年は本塁打こそリーグ３位タイの９本放っているが、打率は１割７分５厘と調子が上がってこなかった。４月１９日のオリックス戦（みずほペイペイ）から５月２日の楽天戦（みずほペイペイ）にかけて自己ワーストの３１打席連続無安打も経験。９日のロッテ戦（みずほペイペイ）では２打席連続本塁打を放ってみせたが、その後も完全復調とはいかなかった。