とうもろこしをどうやって調理していますか？ 夏に多く出回る「とうもろこし」。まずはゆでてかぶりつきたい！ということで、今回はとうもろこしが甘くなる方法をご紹介します。 皮をむききらないこと 1. まずはとうもろこしを準備。皮は外側だけむくのがポイントです。 2. ぬらしたとうもろこしはラップをせずにレンチンします。 3. でき上がりは熱々なので気をつけて。少し冷ましてから食べましょう。 簡単においしく