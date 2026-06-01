蜈支洲島海域でカメラが捉えたテングモウミウシ。（５月２１日撮影、三亜＝新華社配信／恭麒雅）【新華社三亜6月1日】中国海南省三亜市の蜈支洲（ごししゅう）島海域でこのほど、水中カメラマンが「リーフシープ（葉羊）」と呼ばれるウミウシの一種を撮影した。テングモウミウシ（学名:Costasiellakuroshimae、中国語名:黒島天兎海蛞蝓）で、成体の体長は1センチに満たない。子羊によく似た愛らしい姿からその名が付けられた。