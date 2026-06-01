楽天は11日の巨人戦（18時〜楽天モバイル最強）で歌手の田原俊彦（65）がセレモニアルピッチを行うと発表した。田原は球団を通じて「楽天イーグルス勝利のためにファンの皆さんと一緒にスタジアムを盛り上げます！僕も野球少年だったので、今からワクワクが止まりません。仙台には毎年コンサートで訪れていて、今年も8月20日にトークネットホール仙台にて「DancewithKINGofIDOL2026〜パーティーはこれからだ！〜