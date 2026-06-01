プロ野球・DeNAは1日、庄司陽斗選手と支配下選手契約を結んだと発表しました。庄司選手は23年育成4位で入団すると、25年の開幕前に支配下契約をつかみました。しかし1軍での登板は訪れず再び育成契約に戻っていました。今季はファームで6試合に先発し4勝1敗、防御率1.73を記録していました。庄司選手は球団を通じて「再び支配下登録となり、嬉しいという思いもありますが、『ここからやってやるぞ』という気持ちが強いです。一度育