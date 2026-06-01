中日の高橋宏斗投手（23）が1日、出場選手登録を抹消された。不振による2軍再調整のため。今季9度目の先発となった5月31日のオリックス戦では3回2/3を7安打5失点と炎上。自身3連敗で、1勝6敗、防御率4.86と苦しんでいる。井上監督はオリックス戦後に「“踏ん張れ”と見ていたが、ズルズルやられてしまうと想定してしまう投球。10日間とか、そういうのはなく。一回抹消します」と明言。無期限の2軍調整で復調を目指す。