プロ野球・DeNAは1日、オースティン・コックス投手についてウエイバー公示申請の手続きを行ったことを発表しました。コックス投手はロイヤルズで2023年にメジャーデビューし、24試合にリリーフ登板して防御率4.54をマーク。その後ブレーブスを経て、今季からDeNAに加入しました。しかし5月6日に左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を受けたと発表。今季は1軍の2試合に登板し、1勝0敗、防御率3.00の成績となっていまし