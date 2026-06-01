IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送され、今回は“ニューレトロ”な街、福岡市・六本松を訪問した。 六本松一丁目には昭和レトロな路地裏の風景やノスタルジックな雰囲気が色濃く残っているといい、最近では古民家をリノベーションした店が続々とオープンしているという。 「すっごい素敵な香りしますよ」と基が訪れたのは、築60年の民家をリフォームし昨年9月