1日のボートレース多摩川G3オールレディース「リップルカップ」3日目5Rでアクシデントが発生した。レースのピットアウト直後に3号艇の中田夕貴（33＝埼玉）がバランスを崩して左に急旋回して2号艇・田中瀬里奈（21＝埼玉）の進路を塞ぐ形となり、両者とも待機行動に参加できなくなった。残る4艇は本番ピットに戻り、2艇欠場で改めてピットアウトした。これにより発売額6596万5500円の74.9％に当たる4941万5300円が返還された