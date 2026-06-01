「川口市営第４回２節」（１日、川口）３９期新人の浦真知子（２４）＝飯塚＝が初日５Ｒで逃げて１着。５月３日飯塚以来、デビュー２勝目をマークした。飯塚での初勝利は湿走路だった。「晴れで獲りたかった。師匠（占部健太）の前で獲りたかった」。良走路での１着に喜びを爆発させる。快調に飛ばしていたが、５周２角が大回りになる場面もあった。「スタート（Ｓ）から３周目は練習通りに走れた。後半が課題」と反省を口に