2026年6月1日（月）の「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」に、落語家の桂吉弥さんがゲストとして登場。長年タッグを組んできた桑原征平さんとの番組の裏側や、自身の落語家としての歩みについて話を伺った。 ©️ABCラジオ 「最初は戦いに挑むような気持ちでした」 三代澤：ほんまに征平さんの相手、ようやってますよね。 吉弥：それ、よく言われるんですけど、自分では特別なことをしてる気はないんですよ