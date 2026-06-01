茂木外務大臣は、外務省で日本サッカー協会の宮本会長と面会し、FIFAワールドカップ2026の応援で現地に行く日本人について、安全対策に万全を期す考えを伝えました。今回のワールドカップは、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本サッカー協会・宮本恒靖会長：モンテレイに関しては、ちょっとメキシコというところで、不安を抱えているような声も、聞こえてくるんですけれど、なんとか安全に皆さん。茂木外務大