ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が1日、出場選手登録を抹消された。2軍での再調整のためとみられる。今季はここまで46試合の出場で打率.175、9本塁打25打点。不振が続いており、直近の出場試合の5月29日広島戦でも4打数無安打2三振だった。