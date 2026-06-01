「競輪記者コラム仕事賭け事独り言」５月２５日に武雄競輪場で全日本プロ選手権自転車競技大会（全プロ）が行われた。関西に在住しているので、近畿地区プロはほぼ例年取材に訪れているが、全プロを取材するのは久しぶり。普段の競輪とは違う面白さが随所に見られた。結果を見れば、活躍が目立ったのは新旧問わず、ナショナルチームに在籍していた選手だった。現在はＡ級だが橋本英也（岐阜）が４キロチームパーシュー