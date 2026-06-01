キッコーマンは9月から「しょうゆ」や「つゆ」などの価格を最大22％引き上げると発表しました。キッコーマンは9月1日の納品分から「しょうゆ」や「つゆ」など合わせて291品目を値上げします。値上げ幅は2％から22％で、450ミリリットル入りの▼「キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」は336円から356円（税込）に、500ミリリットル入りの▼「キッコーマン 濃いだし本つゆ」は390円から422円（税込）に、210グ