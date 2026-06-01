サッカー女子のイングランド協会カップは５月３１日、ロンドンのウェンブリー競技場で決勝が行われ、長谷川唯、山下杏也加、藤野あおばが所属するマンチェスター・シティがブライトンに４−０で勝ち、６季ぶり４度目の優勝を果たした。リーグ戦と合わせて国内２冠を達成した。なでしこジャパンで主将を務める長谷川はフル出場し、勝利に貢献した。マンチェスター・シティのＸは、長谷川が試合前にリフティングしながらフィール