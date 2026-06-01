歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父親としての一面をのぞかせた。2013年2月に中村吉右衛門さんの四女・波野瓔子（ようこ）さんと結婚し、3人の子供をもうけた菊五郎。昨年には、自身が八代目尾上菊五郎、長男が六代目尾上菊之助となる親子同時襲名が発表され話題を呼んだが、休日の家族サービスについて聞かれると、「どうしてもせがれといる時間が長