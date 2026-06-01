日本維新の会の中司幹事長は、衆議院の議員定数削減など連立合意に基づく政策をいまの国会で実現させるため、自民党内での議論を加速するよう求めました。きょう（1日）午後、自民党と日本維新の会の幹事長、国会対策委員長らは都内で会談し、今後の国会運営などについて意見を交わしました。日本維新の会中司宏 幹事長「（後半国会に向け）副首都法案、そして定数削減についてしっかりと取り組んでいただきたい」維新の中