名古屋市でマイクロバスにはねられた男女2人が死亡したひき逃げ事件で、愛知県警は1日朝、運転していた85歳の男が勤務するスイミングスクールに家宅捜索に入りました。酒井照也容疑者（85）は5月29日、名古屋市南区の交差点で、横断歩道を渡っていた大石有記さん（36）ら2人をマイクロバスでひき逃げし、死亡させた疑いで逮捕・送検されています。酒井容疑者は南区にあるスイミングスクールの送迎バスの運転手で、愛知県警は1日午