6月1日、シーホース三河は、ダバンテ・ガードナーとアーロン・ホワイトが2025－26シーズン限りで契約満了となり、同日15時に自由交渉選手リストへ公示されることを発表した。なお、クラブは両選手と2026－27シーズンの契約継続に向けて交渉を続けている。 アメリカ出身で34歳のガードナーは、203センチ132キロのセンター兼パワーフォワ