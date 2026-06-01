オクラホマシティ・サンダーとの激闘を制し、「NBAファイナル2026」への出場権を獲得したサンアントニオ・スパーズ。そのスパーズでAHC（アソシエイトヘッドコーチ）を務めるショーン・スウィーニーは、サンダーとの第7戦の前日にあたる5月30日（現地時間29日）、オーランド・マジックのHC（ヘッドコーチ）就任が報じられた。 2011年にニュージャ}