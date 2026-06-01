ロイ・ハーグローヴ率いるプロジェクト The RH FactorことRoy Hargrove’s The RH Factorが、8月13日にビルボードライブ東京、8月16日にビルボードライブ大阪で来日公演を開催する。 （関連：Deftones、15年ぶりの単独来日公演完遂進化し続けてたどり着いた黄金期、熱狂と絆の真実） 今回は、ロイの妻 アイダ・ブランデスと娘 カマラ・ハーグローヴによって設立された『Roy Hargrove