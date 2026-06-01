アクセスグループ・ホールディングスが反発している。５月２９日の取引終了後に、子会社であるアクセスネクステージが埼玉県から「令和８年度埼玉で働く・ジモト就職促進事業業務委託」を受託したと発表しており、好材料視されている。 同事業は、既存の埼玉県学生就職支援サイト「ＡＩたまキャリア」を改修・拡張し、「埼玉県若者向け総合就職支援サイト（仮称）」を構築・運営しつつ、県内企業の魅力