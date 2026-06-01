午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４３２、値下がり銘柄数は１１０６、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、金属製品、サービス、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、輸送用機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS