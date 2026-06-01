俳優の妻夫木聡と佐藤隆太の公式Instagramがそれぞれ更新され、5月31日に東京ドームで活動を終了した嵐の最終公演を見届けたことが明かされた。2人は嵐・櫻井翔の親友として知られる。 参考：北村匠海、松村北斗、竹内涼真、妻夫木聡らが刻んだ名演2025年に活躍した男性俳優たち 妻夫木の投稿には、「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」のツアーTシャツを着たソロショットのほか、同じTシャツ姿の佐藤とと