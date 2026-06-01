サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。アジア最終予選で日本代表と同じグループCだったサウジアラビア代表は3勝4分3敗の成績で3位に入り、プレーオフの末にワールドカップ出場権を獲得。3大会連続7度目となる本大会ではグループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナ