米沢市によりますと、きょう午前１０時ごろ、山形県米沢市李山でクマ１頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 人への被害は確認されていません。 市は、付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。