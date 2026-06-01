エクアドルサッカー連盟（FEF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むエクアドル代表メンバー26名を発表した。南米予選を戦い、アルゼンチン代表に次ぐ2位で通過したエクアドル。2大会連続5回目の出場となり、過去最高のベスト16以上の成績を目指して戦う。アルゼンチン人指揮官のセバスティアン・ベッカセッセ監督が率いるチームには、チャンピオンズリーグ決勝を戦ったDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）やD