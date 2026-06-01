サンワサプライは、長時間のPC作業を楽にするリストレスト「TOK-HONEY1シリーズ（Sサイズ）」（価格は1100円）と「TOK-HONEY2シリーズ（Lサイズ）」（同1700円）を6月中旬に発売する。独特の“ムニッ”とした柔らかさと高い通気性を両立し、テレワークやオフィスワークの悩みである手首への負担を軽減する。●やさしいクッションで手首の負担を軽減「TOK-HONEY」シリーズは、TPE（熱可塑性エラストマー）素材とハニカム構造を