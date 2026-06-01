国際親善試合が5月31日に行われ、ドイツ代表はフィンランド代表と対戦した。フロリアン・ヴィルツやジャマル・ムシアラらが先発に名を連ねた一戦は、34分にショートコーナーの流れからクロスにデニズ・ウンダヴが頭で叩き込んで先制に成功した。後半に入り、48分には敵陣深い位置までプレッシャーをかけたところをウンダヴがカットすると、これをヴィルツが丁寧に流し込んでリードを広げた。さらに、57分にはウンダヴがこの