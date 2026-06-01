メキシコサッカー連盟（FMF）は1日、FIFAワールドカップ2026に臨むメキシコ代表メンバー26名を発表した。アメリカ、カナダともに3カ国で共催する今回のW杯。予選が免除になったメキシコ代表を率いるのは、かつて日本代表も指揮したハビエル・アギーレ監督だ。アギーレ監督は事前キャンプに55名の候補選手を招集。参加しない時点でW杯メンバー入りをさせないと発言。また、5月30日にはW杯出場国であるオーストラリア代表と対