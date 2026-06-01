Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。5月30日放送の『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。 【写真＆動画】阿部亮平『うちの推しがアツすぎて』オフショット／阿部亮平＆井桁弘恵ら集合ショット／阿部亮平の収録後コメント 同番組は阿部と井桁弘恵がMCで初タッグ。SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだか