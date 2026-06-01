1日15時現在の日経平均株価は前週末比634.23円（0.96％）高の6万6963.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は432、値下がりは1106、変わらずは18と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を843.15円押し上げている。次いでキオクシア が165.20円、東エレク が63.36円、村田製 が51.09円、リクルート が45.25円と続く。 マイナス寄与度は