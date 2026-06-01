サッカー日本代表の森保一監督の「優勝宣言」に中国のネットユーザーがさまざまなコメントを残している。5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたワールドカップ（W杯）北中米大会の壮行試合で、日本はアイスランドに1-0で勝利した。試合後、森保監督は観客に向けたスピーチで「われわれはW杯で優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思っています。世界一を取るのは、そんな簡単なことではないということは、わ