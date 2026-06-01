1日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知はアウトサイドヒッターの藤中優斗（29）とミドルブロッカーのジャドソン・ヌネス（27）の新加入とアシスタントコーチの本間隆太氏（34）の就任を発表した。 藤中は早稲田大学を卒業後、2019年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）へ入団。ルーキーシーズンの2019-20シーズンに最