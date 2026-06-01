大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは1日（月）、トーマス・サムエルボヘッドコーチ（50）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 サムエルボヘッドコーチはフィンランド出身。現役時代には豊田合成トレフェルサ（現・ウルフドッグス名古屋）でプレーした経験を持つ。2013年の現役引退後はフィンランド代表監督に就任し