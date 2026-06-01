5月30日（土）、東福岡高校は6月13日（土）に行われる東福岡高校学園祭で現役生 vs OBオールスターズの特別招待試合を開催することを公式SNSで発表した。 例年の学園祭では強豪高校や大学を招いて招待試合を行っているが、今年は特別企画として、現在大同生命SV.LEAGUE MEN等（SVリーグ男子）で活躍している選手を中心に9選手のOBが集結する。 参加するのは、元東京グレートベアーズのリ