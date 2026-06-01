沖縄地方に接近中で、あすあさってにかけ近畿地方への接近が予想されている台風6号。大阪管区気象台は１日の説明会の中で、新たに運用がはじまったレベル４危険警報について、「発表するおそれはある」としています。 先月28日に運用がはじまった新たな情報では、「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、情報の名称そのものに「レベルの数字」が明記されます。 特に「レベル４危険警報」は新しい言