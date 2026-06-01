俳優の水谷豊（73）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。妻・伊藤蘭（71）について語った。パーソナリティーの高田に「最強の共稼ぎって言われてますからね」といじられた水谷は、アシスタントの松本明子と共に大笑い。松本が「蘭さんも、コンサート凄いですよね、精力的に」と伊藤の活躍ぶりを称賛すると、高田も「どうなってるんですか？」。水谷は「普段は