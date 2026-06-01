災害時のトイレ環境の改善に向けた取り組みが、官民で活発になっている。２０２４年１月の能登半島地震を教訓に、利便性や快適さを追求したトイレの開発や導入が進み、国も配備を促そうと自治体向けの指針を改定した。背景には、不衛生なトイレが健康問題につながるという懸念がある。（柳沼晃太朗）能登半島地震を機に注目紙製のパーツを２人の社員がそれぞれ軽々と持ち上げ、つなぎ合わせていく。便器や扉も取り付け、わずか